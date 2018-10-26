Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в следующем году

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что президент США Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года. Об этом Болтон заявил в интервью армянской службе Радио Свобода, передает УНН.



"Мы надеемся, что следующая встреча между двумя президентами может произойти в Париже во время парада в День перемирия (11 ноября 2018 - ред.). Есть и другие возможности. И я передал приглашение президента Трампа президенту Путину посетить Вашингтон в следующем году", - рассказал советник Трампа.



Комментируя свою недавнюю встречу с российским лидером, Болтон отметил, что она стала продолжением встречи, которую президент Трамп и президент Путин провели в Хельсинки в июле этого года.



"Это была очень профессиональная, большая дискуссия. Президент Путин сам является экспертом по контролю над вооружениями. Поэтому мы долго обсуждали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и сформулированые президентом Трампом причины выхода США из него. Мы говорили о других сделках о контроле над вооружениями, о стратегических отношениях между двумя странами. Мы рассмотрели несколько аспектов конфликтов на Ближнем Востоке, в Иране и ядерной программы в Северной Корее", - рассказал он.

