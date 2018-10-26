К отоплению в Украине уже подключено 45% жилых домов - Зубко

В Украине с начала отопительного сезона к теплоносителю уже подключено 60% социальной инфраструктуры - школ, детских садов и больниц - и 45% жилых домов, заявляет вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.



"Украина на 100% технически готова к прохождению отопительного сезона. В центре и на севере страны он уже начался и, в первую очередь, это касается социальной инфраструктуры. Юг страны запустился пока на 10-15%, поскольку температурный режим в Херсоне, Николаеве, Одессе и Запорожье намного более высок, чем в Киеве", - отметил Г.Зубко в эфире телеканала "Прямой".



По его словам, всего в Украине более 15 тысяч школ, 18 тысяч детских садов и около 2 тыс 712 больниц, которые требуют централизованного отопления. В жилом секторе - 82 тыс. домов.



Как сообщает пресс-служба вице-премьера, в этом году в случаях несвоевременного начала отопительного сезона на местах к органам местного самоуправления будут применяться жесткие санкции. "Мы уже предупредили, что в случае несвоевременного запуска отопления будут возбуждаться уголовные дела. Мы будем обращаться к прокуратуре относительно случаев служебного несоответствия и бездеятельности на местах", - подчеркнул Г.Зубко.

