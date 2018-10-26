НАПК предлагает механизм защиты разоблачителей коррупции

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) разработало и предложило проект закона "О защите разоблачителей коррупции", который позволит создать правовые механизмы, защищающие добросовестных уведомителей фактов коррупции и членов их семей.



"Проектом закона предлагается конкретное определение понятий "разоблачитель", "сообщение о коррупции", устанавливается круг лиц, которые приравниваются к разоблачителям, конкретизируются полномочия Национального агентства и направления государственной политики в сфере защиты разоблачителей", - говорится в сообщении НАПК.



Как отмечают в Нацагентстве, проект закона содержит положения о защите информации о разоблачителе, устанавливает ответственность за разглашение этой информации -административную и уголовную за применение негативных методов влияния в отношении разоблачителей коррупции. Также проект предполагает правовую защиту разоблачителей центрами по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.



В сообщении подчеркивается, что в настоящее время отсутствует действенный механизм защиты разоблачителей коррупции.



НАПК разработало и одобрило проект такого закона на своем заседании и передант его на согласование заинтересованным органам.

