Адвокат сообщил о проблемах со здоровьем у Зайцевой

У подозреваемой Елены Зайцевой есть проблемы со здоровьем, которые вызваны различными факторами, в том числе травмой головы в результате ДТП в детстве и длительным пребыванием в СИЗО. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат Елены Зайцевой Евгений Мельниченко.



"Эта информация (о проблемах со здоровьем у Зайцевой - ред.) была с самого начала, потому что проблемы со здоровьем (у нее - ред.) с десятилетнего возраста вследствие ДТП, где Зайцева была потерпевшей. У нее была открытая черепно-мозговая травма - как год, эта информация есть, и она на учет в СИЗО с этим диагнозом. (Сейчас у нее - ред.) повышается артериальное давление прыжками и это влияет, я не могу точно описать это, я не врач, но то, что лично я наблюдаю - это не могут быть симуляции. Мы не строили свою позицию исходя из этого диагноза. То есть, мы не манипулируем этим диагнозом, чтобы защищаться - это состояние здоровья, вызванного различными факторами, в том числе пребыванием больше года в СИЗО", - заявил Е. Мельниченко.



В то же время, в Харьковской ОГА сообщили, что никаких противопоказаний для пребывания Елены Зайцевой в условиях следственного изолятора нет. К такому выводу пришла комиссия, созданная областным Управлением здравоохранения, по результатам осмотров специалистами и дополнительных обследований.



"По результатам обследования областными специалистами одной патологии в подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для его пребывания в условиях следственного изолятора нет", - сообщил о выводах комиссии начальник Управления здравоохранения ХОГА Богдан Федак.



Он отметил, что комиссия была создана на обращение заведующего медицинской части № 27 филиала ЦОЗ ДКВС Украины в Харьковской и Луганской областях. Осмотр и обследование Елены Зайцевой проводили 22 октября следующие специалисты: областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностики. Всю необходимую информацию и выводы областная комиссия передала в правоохранительные органы.

