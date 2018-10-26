Облгазы задолжали Нафтогазу $2 млрд - Коболев

В Украине облгазы задолжали государственному Нафтогазу около двух миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 26 октября, заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью LB.ua.



"Облгазы суммарно должны Нафтогазу примерно 2 млрд долларов. Эта цифра очень хорошо корреспондируется с тей цифрой, которую сейчас пытается получить переговорная команда от МВФ. Если бы господин Фирташ рассчитался с Нафтогазом, то часть из этих 2 млрд мы заплатили бы в бюджет. Возможно, и МВФ не нужен был бы?" - сказал Коболев.



По его словам, бизнесмен Дмитрий Фирташ контролирует около 75% облгазов в Украине.



"Объем зафиксирован, долг доказан. Конечно, долг признан с обеих сторон. Просто не рассчитываются. Мы судимся с ними, но перспективы в судах нет, так как они ничем значимым не обладают", - пояснил глава Нафтогаза.



В связи с этим он призвал правительство срочно принимать меры, иначе "вся эта пирамида может рухнуть".



Коболев также рассказал, что пытался договориться с топ-менеджером Фирташа, но безрезультатно.



"У этих людей деятельность направлена ​​не на бизнес, а на схемы 90-х", - заявил он.

