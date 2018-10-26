"Укрпочта" собирается прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в селах

Публичное акционерное общество "Укрпочта" намерено прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.



Об этом в интервью газете "Урядовий кур’єр" сообщил гендиректор "Укрпочты" Смилянский, передают Українськi Новини.



"Мы подготовили антикризисный план, который внедрим с 1 ноября, если (новый) тариф не будет утвержден. Это значит, что "Укрпочта" будет вынуждена оптимизировать сеть в селах, которую выстроила на доставку пенсий. С 1 января 2019 года не доставляем пенсии, закрываем 5-7 тыс. отделений в сельской местности, увольняем часть административного и производственного персонала", - сказал он.



По словам Смилянского, еще в ноябре прошлого года ПАО обращалось к Министерству инфраструктуры, Министерству экономического развития и торговли, а также Министерства социальной политики и пенсионного фонда с просьбой о повышения тарифа, который не повышался с 2004 года.



При этом актуализация пенсионного тарифа для "Укрпочты" не была предусмотрена даже в проекте государственного бюджета на 2019 год.

