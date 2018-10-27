Министр заявил о возможности уменьшить коммунальные счета вчетверо

Энергоэффективные меры могут позволить уменьшить сумму в счетах за отопление в четверо, заявляет вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. "Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - цитирует пресс-служба вице-премьера его слова в эфире телеканала "Прямой".



"Мы можем продемонстрировать на конкретном доме в Днепровском районе города Киева, который за счет проведенных энергоэффективных мер, платил за потребляемую тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне 8 грн за 1 кв. м., тогда как соседние дома - 32 грн за 1 кв. м. Достигнута экономия в 4 раза, и этот путь абсолютно осуществимый", - отметил Г.Зубко.



Чиновник рассказал, что за счет внедрения учета тепловой энергии, работающей программы "теплые кредиты", муниципальных программ, запуска Фонда энергоэффективности украинцы смогут как контролировать свое потребление тепловой энергии, так и существенно уменьшить суммы в счетах за коммунальные услуги.



"80% домов по стране уже имеют домовые счетчики. Десятки домов получили энергетические сертификаты и уже имеют понимание о своем потреблении. Работающая программа "теплых кредитов", муниципальные программы, запуск Фонда энергоэффективности, модернизация ОСББ. Все необходимые инструменты есть, необходимо в первую очередь само желание людей двигаться в этом направлении", - подчеркнул Г.Зубко.

