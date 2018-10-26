Прощание с Караченцовым пройдет 29 октября

Прощание с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым, который умер в пятницу в Москве за день до 74-летия, пройдет 29 октября в "Ленкоме". Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер, передает УНН.



"Естественно, прощание с Николаем Петровичем пройдет у нас в театре - на сцене "Ленкома" 29 октября", - сказал Варшавер.



Он уточнил, что прощание пройдет с 10:00 до 13:00, а панихида - с 12:00.



Время и место похорон артиста пока согласовываются.



Николай Петрович Караченцов - знаменитый советский актёр театра и кино. Завтра ему должно было исполниться 74 года.



Популярность актер получил благодаря ролям в таких картинах, как "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Человек с бульвара Капуцинов" и многие другие. Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино.

