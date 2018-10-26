При простуде или ОРВИ не надо принимать лекарства - Супрун

Обычную простуду или ОРВИ с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней.



Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.



По ее словам, при первых симптомах болезни не стоит сразу идти в аптеку за антибиотиками или иммуномодуляторами.



"Обычную простуду или ОРВИ с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней. Организм вполне может справиться с вирусом сам. Что касается препаратов, которые уменьшают боль в горле или облегчают кашель - за границей такие лекарства не применяют, поскольку они не имеют никакой доказательной эффективности в лечении этих симптомов, а просто ненадолго облегчают состояние больного", - говорится в сообщении.



При этом она отметила, что симптомы же гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с температурой до 40 градусов, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом. В таком случае нужно сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

