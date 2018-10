Для Нурмагомедова нашли непобежденного соперника

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и промоушен One Championship близки к завершению первой в истории смешанных единоборств (MMA) сделки по обмену бойцами. Об этом сообщает ESPN.



По условиям сделки, экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон перейдет в One FC, а экс-чемпион Bellator и One FC в полусреднем весе Бен Аскрен пополнит реестр UFC. Журналист ESPN Ариэль Хельвани отмечает, что у обоих спортсменов остается по несколько боев по действующим контрактам с промоушенами.



Аскрен в Twitter-аккаунте написал, что вероятность сделки составляет 98 процентов. Американец выразил готовность сразиться с Нурмагомедовым. «Хабиб, встречусь с тобой в 165 фунтах (в промежуточной весовой категории — прим. «Ленты.ру»), чтобы определить лучшего борца на планете! Даниэль Кормье, я знаю, что ты переводчик Хабиба Нурмагомедова. Спроси его о времени боя и пусть укажет место», — написал он.



Аскрен выиграл 18 из 18 боев, один поединок был признан несостоявшимся. Боец владел титулом Bellator с 2010 по 2013 годы и титулом One FC с 2014 по 2017 годы.



В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 боях. 7 октября дагестанский боец защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин победил ирландца Конора Макгрегора, вынудив последнего сдаться.