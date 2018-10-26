Google уволила 48 работников за сексуальные домогательства

Google за два года уволила 48 сотрудников из-за обвинения в сексуальных домогательствах, среди них - 13 топ-менеджеров.



Об этом в письме сообщил генеральный директор компании Сундар Пичаи, передает издание Fortune.



Такое сообщение стало ответом на материал в New York Times, где говорилось, что разработчик операционной системы Android Энди Рубин получил 90 миллионов долларов после его увольнения из компании, несмотря на то, что в его адрес были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении.



Рубин отверг эти обвинения и назвал их "частью клеветнической кампании бывшей жены" перед разводом.



В письме говорится, что компания "внимательно рассматривает каждую жалобу о сексуальных домогательствах или неподобающем поведении", а ни один из уволенных сотрудников, которых обвинили в сексуальных домогательствах, не получил выходного пособия.

