Глава УПЦ-КП: Переход прихода в единую УПЦ будет основан на решении 2/3 прихожан

Переход приходов в единую поместную Украинскую православную церковь будет происходить, если такое решение поддержат две трети прихожан, пояснил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет (Денисенко).



"Механизм (перехода - ИФ): собрание всего прихода. Если 2/3 прихода проголосует за то, чтобы остаться в Русской церкви, значит, этот приход будет принадлежать Русской церкви. Если же 2/3 прихожан проголосуют за Украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет в Украинскую православную церковь", - сказал он, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.



Вместе с тем глава УПЦ-КП уточнил, что если не наберётся 2/3 голосов для принятия решения, то положение прихода останется прежним.



В то же время пресс-секретарь УПЦ-КП, архиепископ Евстратий (Зоря) подчеркнул, что церковь стоит на той позиции, что насилия и захватов в процессе формирования единой поместной православной церкви быть не должно.



"Не имеет принципиального значения, случится объединение конкретного прихода или монастыря через месяц, через год, три, пять или десять. Это произойдет добровольно, и поэтому твердо. Нужно это понимать и не ускорять те процессы, которые и так произойдут, и не давать врагам возможность использовать это", - сказал он.

