Азовский «подарок» с провокацией

…Чисто внешне это было красиво. И очень обнадеживающе для Украины, которая уже стала привыкать к тому, что в Европе от нее «устают», а прекрасная стартовая уверенность 2014 года и «евромайдана» в том, что «весьмирснами», звучит как насмешка над оптимистичными дурачками. А тут все сложилось. Сначала загорелая (видно, что горит на работе) вице-президент Еврокомиссии – Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что все европейцы, как один, обеспокоены «милитаризацией» напрочь мирного Азовского моря.



Ею (милитаризацией) якобы «балуется» крайне «агрессивная Россия», невзирая на всячески противостоящую всем видам этой «агрессии» Украину. И мешает как развитию местного судоходства, так и стремлению боевых кораблей НАТО окончательно и бесповоротно принести и в этот регион мир и спокойствие. Ну, чтобы все знали, кто тут хозяин.



При этом Могерини почему-то особо напирала на натовское присутствие в азовской акватории. За нею выступили крайне озабоченные все той же милитаризацией евродепутаты. В основном из стран Прибалтики, где в последнее время особо знают толк в демократии, безопасности и соблюдении прав человека. Особенно русскоязычного и даже русского человека. Больше всего досталось почему-то Керченскому мосту, которого, если послушать украинских идиотов, озабоченных долей «нэньки», вообще нет, но который, по мнению прибалтов, не соединяет берега, а служит президенту России Владимиру Путину «инструментом агрессии».



А потом случилось и голосование Европарламента за резолюцию по ситуации в Азовском море. Это был однозначно украинский триумф. Европарламент призвал ужесточить санкции против России за Керченский мост. Решил назначить нового специального представителя ЕС для Донбасса и Крыма, а также Азовского моря. Постановил оценить экономический ущерб от российской блокады в этом самом Азовском море. А также высказался за то, чтобы установить отдельную международную мониторинговую миссию для наблюдения за ситуацией в Азовском море. И даже в Черном, если и в нем не прекратит «бузить» Россия.



Гарант безвизовой нации тоже был рад несказанно. На своей странице в «Фейсбуке» он написал: «Благодарен европарламентариям за призыв к внедрению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институций и государств-членов ЕС. …Евросоюз совместно с Украиной будут противодействовать «ползучей аннексии» Россией Азовского моря и нарушению свободы судоходства».



Азовское море – это внутреннее море Украины и России, о чем в декабре 2003 года и был подписан соответствующий договор, действующий и сейчас. В статье 1 этого документа сказано: «Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины

Все это, по идее, должно создать России проблемы в торговле и доставке любых грузов везде – от Великого Северного пути до южных морей. В том числе, конечно, и военных грузов. Так, собственно, и может выглядеть попытка морской блокады в современных условиях. Ну, а Украину опять приманивают, соблазняют обещаниями и посулами, чтобы использовать как прикладной инструмент – шило в подбрюшие

Ну, а Украина в свою очередь, надо понимать, сделает все и даже немножко больше, чтобы Россия поняла: все ее действия по нарушению международного права и двусторонних соглашений где-либо, но особенно в Азовском море и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества. Потому что если что, то Украина – с этим «демократическим сообществом». А это, как вы понимаете, крайне серьезно, ибо никогда оно, демсообщество, не имело такой мощной «подписки»…На этом, собственно, Украину можно было бы поздравить. Но затем все же посмотреть, что из всего этого получится. Потому что, как говорится, есть проблемы, которые уже очень похожи на специальное и сознательное провоцирование ситуации с целью создания нового острого конфликта между ними еще и в Азовском море. С участием, конечно же, Украины и России, которые и должны, по замыслу кукловодов, стать участниками этой новой драчки. С совершенно разными последствиями для каждой из них. Но с одной уже четко видимой целью – конфликт должен стать дополнительным поводом для введения новых санкций против России и для окружения и удушения ее морской блокадой с юга. Вот для этого и нужно создать новую точку напряженности, чтобы задействовать корабли НАТО, для которых нужен только повод для входа в акваторию Азовского моря.уже сейчас наблюдается напряженность с проходом кораблей под Керченским мостом, через Керченский пролив и по всему Азовскому морю. Причина проста: с точки зрения Украины, Керченский мост незаконен, так как Киев считает Крым своей территорией, лишь временно оккупированной Россией, и потому не давал разрешения на мостостроительство.Точно так же Украина начала задерживать российские корабли, приписанные в Крыму («Норд», «Механик Погодин»), считая их своими. И начала это делать Украина первой. Россия ответила адекватно – усилила контроль за проходом кораблей. И начал проверять. Всех: 150 кораблей так или иначе были задержаны для проверок на два-три дня, что привело не к нарушению каких-либо международных законов, но к сбоям в логистике, срыву сроков контрактных поставок при коммерческих сделках и т. д.Украина сама провела в Азовское море два корабля для усиления собственных сил в своих портах (Мариуполь, Бердянск) и попросила защиты и помощи у НАТО. Но Азовское море – это внутреннее море Украины и России, о чем в декабре 2003 года и был подписан соответствующий договор, действующий и сейчас. В статье 1 этого документа сказано: «Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины. Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Сторонами. Урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется по соглашению между Сторонами». А в пункте 3 статьи 2 есть такие слова: «Военные корабли и другие государственные суда третьих государств, эксплуатируемые в некоммерческих целях, могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из Сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой Стороной».И потому, когда в этом октябре НАТО испросило разрешения на проведение учений своих кораблей в Азовском море, Россия с полным правом отказала. Вот потому-то теперь Украину, похоже, и принуждают стать участницей какой-либо незаконной выходки-провокации, чтобы НАТО получило повод «защищать» ее. Если не получится ввести корабли, то хотя бы санкции против России «вытанцуются».А если морская войнушка, не дай Бог, конечно, вспыхнет, так и вообще шикарно. Ведь санкции, предусмотренные указанной выше резолюцией Европарламента, введутся лишь тогда, когда возникнет угроза Украине со стороны России. А в случае острого и горячего конфликта она, угроза, не может не возникнуть.Равно как практически неизбежно и очередное поражение Украины: по подсчетам специалистов, в Азовском море у России до 120 кораблей и катеров военного назначения, а с украинской стороны им могут противостоять лишь два. Ну, как противостоять – утонуть с гордо поднятой головой…И, повторяю, в принципе, понятно, что происходит сегодня в Азовском море. Этот регион – только фрагмент выполнения еще одного, можно даже сказать, очередного общего плана коллективного Запада по удушению России и созданию ей проблем по общему периметру границ. Сейчас – морских. На севере, в Баренцевом море идут самые масштабные учения НАТО, призванные научить Альянс и все северные страны, члены и нечлены НАТО, как отражать агрессию России против… Норвегии. На западе, в Балтийском море продолжается возня вокруг строительства «Северного потока-2», и периодически видят подводные лодки России в своих водах разные страны и кричат о защите. На востоке, в Тихом океане, возможны столкновения не так с Россией, как с Китаем, но скажется это и на России. Ну, а Черное и Азовское моря – это удар по России, повторю, с юга, для чего и должна быть наращена тут военно-морская группировка стран НАТО, а Могерини назвала Черное море «европейским». В том смысле, что Европа и НАТО тоже должны его контролировать по-всякому…Все это, по идее, должно создать России проблемы в торговле и доставке любых грузов везде – от Великого Северного пути до южных морей. В том числе, конечно, и военных грузов. Так, собственно, и может выглядеть попытка морской блокады в современных условиях. Ну, а Украину опять приманивают, соблазняют обещаниями и посулами, чтобы использовать как прикладной инструмент – шило в подбрюшие, таран в лоб, шпилька в мягкое место, мелкий провокатор в чужой большой игре Россия – Запад. Вот в этом и заключается потенциально самый большой негатив для Украины во всей этой ситуации с эскалацией напряженности в Азово-Черноморском бассейне. У России есть и другие моря, а для Украины – это единственный выход к морям. А вот Украиной попользуются, используют ее для своих нужд и выбросят за ненадобностью. Особенно когда Запад сможет о чем-то договориться с Россией, и на повестку дня вернутся разрядка и умиротворение…Кстати, гиперлупнутый на всю голову министр инфраструктуры Владимир Омелян уже подсчитал убытки Украины от споров в Азовском море – более миллиарда гривен, 15-50 тысяч долларов в сутки. «Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя кораблей», – пожаловался Омелян и во всем, конечно, обвинил Россию-«агрессора». Но разве Украине от этого легче? У нее в Азовском море сворачивается торговля, она выступает ненадежным экономическим партнером, порты не могут выполнять свою работу, срываются планы вылова рыбы (Рефат Чубаров, как известно, сорвал переговоры с Россией на эту тему), тормозится добыча нефти и газа, не ведутся совместные работы по предотвращению экологических проблем и т. д. и т. п. А это все деньги и имидж, реноме и опять деньги……Но кроме прямых убытков Украине остаются, конечно, заверения Запада, что он поможет, если что, и прекрасные, выдержанные в самом оптимистичном духе резолюции-обманки и заманухи. Потому что не все то золото, что блестит, а между «на тебе» и «я тебе дам» есть большая разница. Это, кстати, говорят в Одессе, еще одном портовом городе Украині, ее последних «морских воротах». Которые тоже будут наглухо закупорены, если, не дай Бог, в этом бассейне что-то вспыхнет. Переговариваться лучше, чем перестреливаться, утверждают те, кто делал и то, и другое. Может, надо им поверить?..