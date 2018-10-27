Хуг: Ранее опубликованный в Foreign Policy текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что ранее опубликованные его слова в интервью американскому изданию Foreign Policy об отсутствии российского военного вмешательства на Донбассе не отображают его точку зрения, а факты СММ ОБСЕ говорят сами за себя.



"Опубликованный текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения. Уже была обнародована исправленная версия", - сказал А.Хуг на брифинге в пятницу во время скайп-включения.



Он также подчеркнул, что предоставленные миссией факты говорят сами за себя.



"В течение 4,5 лет я четко утверждал, что СММ не занимается домыслами, не делает выводов на основе установленных фактов. Факты, которые мы перечисляем в отчетах, которые мы публикуем, и которые я озвучил в интервью, говорят сами за себя. СММ будет и далее реализовывать свой мандат, будет и далее документировать и докладывать о фактах. Мы работаем в Украине и будем поддерживать Украину", - отметил А.Хуг.



По его словам, СММ фиксировала и документировала данные о наличии различных видов вооружений на территории, не подконтрольной правительству Украины, которые имеют происхождение из РФ.



"Мы также видели и говорили с пленными, которые удерживаются военнослужащими ВСУ, которые утверждают, то они являются представителями регулярных войск РФ и которые на ротационной основе находятся в Украине. Я все эти факты упомянул в интервью", - резюмировал А.Хуг.



Как сообщалось, ранее А.Хуг рассказал в интервью Foreign Policy, что наблюдатели СММ ОБСЕ видели на Донбассе людей с опознавательными знаками РФ, но, по его словам, "такую форму можно купить где угодно". На вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на востоке Украины, А.Хуг отметил: "Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства - ИФ). Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грязным дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".



По словам АХуга, на одном из участков приграничной территории ОБСЕ удалось зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео. "Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронное вооружение. Мы также говорили со взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат в российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине", - заявил А.Хуг. "Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других - но также России", - отметил зампред СММ ОБСЕ.



Впоследствии издание Foreign Policy убрало из опубликованного текста часть, в которой указано, что СММ ОБСЕ не увидела доказательств российского вмешательства на Донбассе, и напечатало объяснение.



"Исправление, 25 октября 2018 года. В более ранней версии Хуг заявил, что ОБСЕ не видела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украине. Мы исключили это замечание, поскольку оно не передает подразумевавшуюся им точку зрения. Он далее цитирует факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели", - говорится в обновленном тексте интервью, размещенном на сайте издания.



Как пояснили в пресс-службе СММ ОБСЕ, изъятый фрагмент не являлся цитатой АХуга.



А.Хуг 31 октября покинет свой пост первого замглавы СММ ОБСЕ.

