Порошенко: Украина и Беларусь должны сохранить тенденции укрепления своих отношений

Президент Украины Петр Порошенко отмечает тенденции укрепления украинско-белорусских отношений, сообщается на официальном сайте главы государства.



"Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран подчеркивает, что прирост составляет более 23% год от года в валюте", - сказал П.Порошенко во время встречи тет-а-тет с президентом Беларуси Александром Лукашенко в пятницу в Гомеле.



Он отметил увеличение поставок украинской продукции в Беларусь. "Для нас очень важно сохранить эти тенденции", - добавил украинский президент.



П.Порошенко также заявил о результативности первого форума регионов Украины и Беларуси, в ходе которого был подписан ряд соглашений между областями двух государств, и анонсировал подписание еще нескольких документов.

