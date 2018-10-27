Менее трети украинцев знают, что такое Томос - опрос

Более 70% граждан Украины не знают, что такое Томос. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен Киевским международным институтом социологии социологии по заказу ОО Детектор медиа, сообщает в пятницу, 26 октября, УНИАН.



Отмечается, что лишь 28,5% опрошенных граждан Украины знают, что такое томос. В то же время 71,5% опрошенных ответили, что-либо не знают, что такое Томос, либо им трудно сказать.



В ходе опроса, который проводился в сентябре, было прошено 2026 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве, кроме неподконтрольных территорий. Погрешность выборки составляет 3,3%.



Справка: Томос - это указ, декрет, окружное послание предстоятеля поместной православной церкви по некоторым важным вопросам церковного устройства.



Путем предоставления Томоса некоторой части "материнской" церкви официально провозглашается автономия в управлении или автокефалия.

