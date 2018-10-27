Украина и Беларусь подписали план консультаций между министерствами иностранных дел
Украина и Беларусь подписали План консультаций между министерствами иностранных дел. Соответствующий документ подписали сегодня в первую Форума регионов Украины и Беларуси министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его коллега из Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент УНН.
Также во время форума глава МИД Украины Павел Климкин и первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов подписали соглашение между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством спорта и туризма Беларуси о сотрудничестве.
Источник: Интерфакс-Украина
26.10 17:44