В сети нашли видео с Порошенко, где он обещал снизить цены на газ

Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".



В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.



"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.





