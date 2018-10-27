СМИ опубликовали полный документ Кабмина о росте цен на газ

Журналистам издания "Украинские новости" удалось сохранить документ, который несколько минут провисел на сайте правительства. Он подтверждает, что украинцев совсем скоро ждет новое повышение цены на газ.



Вечером в четверг, 25 октября правительство опубликовало на своем сайте проект постановления об условиях и цене поставок газа населению и предприятиям ТКЭ с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2020 года. Однако документ был доступен несколько минут, затем его удалили.







"Украинские новости" пишут, что им удалось сохранить копию этого постановления, которое правительство утвердило на внеочередном заседании 19 октября, выполняя предварительное условие для утверждения новой 14-месячной программы финансирования Международного валютного фонда на $3,9 млрд.



Документом устанавливается цена газа с 1 ноября на уровне 8550 грн за тысячу кубометров. С 1 мая цена должна будет вырасти до приблизительно 10000 гривен, а с 1 января 2020 года - до 12000 грн



Правительство вечером, 24 октября опубликовало постановление № 867 о повышении цены газа для населения с 6958 грн до 8550 грн за тысячу кубометров. Соответствующее решение правительства было принято на внеочередном заседании 19 октября.

Суть документа



Фактически документ анонсирует второй этап повышения цены газа до уровня 80% от импортной запланирован на 1 мая 2019 года. С 1 января 2020 года цена газа должна выйти на уровень импортного паритета.



В новом порядке изменена формула определения цены. В частности, за основной ориентир будет браться не средняя цена газа на немецком хабе, а средняя арифметическая цена газа НАК "Нефтегаз Украины" для промышленных потребителей при условии предоплаты до периода поставки, которая действовала с 1 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года - 8981 грн за 1 тысячу кубометров.



К этой цене с 1 ноября будет применяться понижающий коэффициент 0,6943, что с учетом расходов на транспортировку и НДС в итоге даст цену для конечного потребителя в 8550 грн. С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года будет применяться коэффициент 0,8, что увеличит цену газа до, приблизительно 10000 за 1 тыс. кубометров. При этом за базовый показатель для определения цены не изменится - за основу будет взята та же средняя цена для промышленности за июль - сентябрь. Почему так произошло, агентству выяснить не удалось. Министр энергетики Игорь Насалик проигнорировал просьбу прояснить этот вопрос. С 1 января 2020 года цена, согласно постановлению, сравняется с ориентировочной ценой 8981 грн и с учетом транспортировки газа и НДС вырастет приблизительно до 12000 грн, и будет действовать до 1 мая 2020 года.



Кроме того, специальные условия по поставке газа существенно не изменились - газ по-прежнему будут поставлять газсбыты - дочки облгазов. Причем, НАК "Нафтогаз Украины" может прекратить подавать газ поставщику с 1 января 2019 года, если он на эту дату увеличил долг, по сравнению с показателем на 1 ноября 2018 года.



Предприятия, производители тепловой энергии смогут получать газ с 1 ноября лишь в случае составления договора о реструктуризации долга и наличии графика его погашения.



Также, газсбыты должны будут предоставить всю информацию о конечных потребителях газа Министерству финансов, которая до 20 декабря 2018 года должна быть передана НАК "Нафтогаз Украины".



Исходя из текста постановления, религиозные организации с 1 ноября 2018 года лишаются льготы оплачивать 50% стоимости газа, который закупают не для коммерческо-производственных целей.



Документ, который удалось сохранить "Украинским новостям"



Проект постановления появился на сайте Кабинета министров 25 октября в районе 18:00 и уже через несколько минут он был снят. В правительстве изданию пояснили, что произошла техническая ошибка, и как только она будет исправлена, текст постановления появится опять.

