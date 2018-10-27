Электронные билеты в Киеве начнут работать с 1 ноября

С 1 ноября в Киеве введут единый электронный билет в наземном общественном транспорте. Сначала система будет работать в тестовом режиме. Сколько он продлится, пока неизвестно, передает УНИАН.



"С 1 ноября мы говорим о старте работы системы единого электронного билета в наземном транспорте в тестовом режиме. У нас 1211 единиц транспорта – это трамваи, троллейбусы и автобусы, которые оборудовали специальными валидаторами для считывания е-билетов", – сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.



Всего в наземном транспорте планируют установить 1,5 тыс. устройств. Монтаж валидаторов будет продолжаться до конца ноября.



Устанавливать валидаторы для е-билета в киевском транспорте начали в декабре 2017-го. В марте маршрутки также обязали установить валидаторы.

