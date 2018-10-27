Еще одна страна запретила порно в интернете

Правительство Индии поручило местным интернет-провайдерам заблокировать доступ к 827 порносайтам. Как сообщает портал TimesNow, многие пользователи уже заметили ограничения.



Департамент телекоммуникаций выпустил официальное заявление, где поручил поставщикам интернет-услуг «незамедлительно принять необходимые меры для блокировки». Таким образом вступило в силу решение суда об ограничении доступа.



Изначально Верховный суд направил на блокировку 857 интернет-порталов. Однако Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии провело экспертизу и не обнаружило порнографического контента на 30 из них.



Все 857 сайтов, упомянутых в судебном решении, были продублированы из решения о блокировке 2015 года, которое не было реализовано. Тогда власти планировали ограничить доступ к порноресурсам, однако запрет не воплотили в жизнь из-за общественного недовольства.

