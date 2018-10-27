Две хурмы продали почти за пять тысяч долларов

В японской префектуре Аити проданы две хурмы за 540 тысяч йен (более 4,8 тысячи долларов). Об этом сообщает NHK.



Речь идет о хурме сорта тэнкафубу, который впервые поступил в продажу в 2016 году. На создание сорта потратили 11 лет. Кто именно приобрел два плода, не сообщается.



Плоды были проданы на центральном оптовом рынке города Нагоя. Местные жители, ставшие очевидцами торгов, признались, что «только при взгляде на эту хурму уже чувствуют себя богатыми».

