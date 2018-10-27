F-35 поменяют топливопроводы

Управление совместных программ F-35 Lightning II временно приостановило эксплуатацию некоторых этих истребителей пятого поколения из первых серийных партий, которые налетали много часов, сообщает Marine Times.



«Совместная правительственная и отраслевая техническая группа завершила оценку топливопроводов в двигателе Pratt & Whitney на самолете F-35. Помимо ранее выявленного неисправного топливопровода, анализ выявил два дополнительных топливопровода, требующих проверки», — отмечает управление.



В сообщении, которое издание получило от структуры, говорится, что некоторые из более старых двигателей с наибольшими часами полета могут потребовать замены топливопроводов. В то же время технические данные, собранные в результате анализа, привели к необходимости установить «требование о временной поэтапной проверке двигателя самолета в зависимости от его налетного времени», хотя в целом заменяемые элементы не являются неисправными. «Процедура проверки и замены может быть выполнена в рамках предполетного обслуживания, не предполагающего снятие двигателя», — пояснили в службе.



Там также заявляют, что самолеты, которые еще не достигли «требований к проверке», продолжат выполнять обычные полеты.



Конкретное число F-35, полеты которых приостановлены, не называется, однако, по данным близкого к управлению источника, оно равняется примерно паре десятков машин. Ограничение касается только версий с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B, которые «подвержены разнообразным нагрузкам», тогда как модели F-35A (для ВВС) и F-35C (палубный) проверят в рамках планового обслуживания.



Также источник заметил, что топливопроводы, подлежащие замене согласно последнему и предыдущему решениям службы, поставляет один и тот же производитель.

