Теплая погода сохранится в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 28 октября, с юго-запада Европы на Украину начнет поступать теплая воздушная масса, дневная температура существенно повысится, сообщает Укргидрометцентр. В большинстве областей осадков не ожидается, лишь в западных и северных областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, лишь в северных, Волынской и Ровенской областях с переходом на северо-восточный, 5-12 м/с,...

... в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 5-10° тепла, в южной части до 13°; днем 17-22°, в северных, Волынской и Ровенской областях 10-15°.



В Киеве - ночью и утром небольшой дождь, днём без осадков, температура ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 октября самая высокая температура днем была +20,7 в 2013 году, самая низкая ночью -12,3 в 1912 году.



29 октября – без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь. Ночью, утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.



Температура ночью 5-10° тепла, на юге до 13°; днём 15-20°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье до 24°, на севере Левобережья 9-14°.



В Киеве - без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 17-19°.

