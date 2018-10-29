Бывший лидер Каталонии объявил о создании новой партии

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся сейчас в Бельгии, объявил о создании новой партии "Национальный зов", сообщает в воскресенье британская газета "Гардиан".



Первая встреча сторонников этой партии прошла накануне в каталонском городе Манреса, неподалеку от которого находится тюрьма, в которой заключены лидеры партий и организаций, принимавших активное участие в подготовке и проведении референдума о независимости региона 1 октября прошлого года. Этот референдум в Мадриде признали незаконным.



"Год назад мы решили, что продолжим бороться, несмотря на условия и обстоятельства, и что мы посвятим себя построению лучшего государства, республики", - сказал Пучдемон, обращаясь к участникам встречи по видеосвязи.



В то же время, отмечает "Гардиан", многие из бывших сподвижников Пучдемона за прошедший год приняли более умеренные и прагматичные взгляды и отказались примыкать к новой партии.

