Зеленский впервые публично высказался об участии в выборах президента

Украинский шоумен, сооснователь "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский впервые публично высказался об участии в выборах президента Украины в 2019 году.



Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. Официально избирательная кампания в стране стартует в конце декабря, ряд кандидатов уже обозначил стремление бороться за должность главы государства. При этом действующий президент Украины Петр Порошенко еще не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.



Зеленский посвятил участию в президентских выборах свое выступление на концерте "Вечерний квартал". Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале "Студия Квартал 95 Online".



Во время выступления он признался, что его жизнь "превратилась в кошмар", поскольку окружающие постоянно его спрашивают об участии в выборах.



"У меня есть юридическое образование, и это плюс для меня. Но у меня нет политического опыта… И это — жирный плюс!" — сказал Зеленский.



На концерте артисты "Вечернего квартала" поинтересовались у зрителей, хотят ли они видеть Зеленского лидером государства. "Официально заявляю, я идти в президенты не хо… тя, посмотрим", — заявил шоумен в конце своего выступления.

