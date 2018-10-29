Лавров: РФ располагает не подозрениями, а фактами вмешательства США во внутренние дела

Россия располагает фактами вмешательства США в российские внутренние дела, американские дипломаты участвовали в акциях оппозиции под лозунгами смены власти. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".



"Американские дипломаты не раз были замечены на публичных мероприятиях оппозиции, включая несистемную, с лозунгами смены режима и так далее", - констатировал он. По словам Лаврова, все это американские коллеги пытаются обратить в шутку, говорят, что "все будет хорошо" и "отношения нормализуются, но "по фактам вмешательства никакой реакции нет".



"В ответ им говорим, что у нас есть не просто какие-то подозрения в их отношении, - продолжил глава МИД, - а их закон, который называется "Закон о поддержке Украины", принятый в 2015 году". Лавров уточнил, что в соответствии с этим документом Госдепу не просто предлагается, а приказано тратить $20 млн в год для того, чтобы продвигать демократию в РФ. Это включает финансирование российских НПО, которые выступают за "демократизацию" всех сфер жизни.



Глава МИД РФ подчеркнул, что "закон существует". По его словам, США заявляют, что "стараются не вмешиваться".



Министр иностранных дел РФ также указал, что все организации, получающие по этому закону финансирование, сейчас проверяются, и добавил: "Конечно, если эти гранты идут на то, что записано в законе, а именно на "продвижение демократии" в России, это означает изменение внутренней политики страны".



