В Питтсбурге опознали всех жертв стрельбы в синагоге

Все 11 человек, убитые в синагоге города Питтсбург (штат Пенсильвания), опознаны, самому младшему - Дэвиду Розенталю - было 54 года, самой старшей - Роуз Мэллингер - 97 лет. Об этом сообщил в воскресенье старший судмедэксперт Питтсбурга Карл Уильямс на пресс-конференции. Ее трансляцию вела телекомпания CNN.



"Все 11 жертв опознаны", - информировал Уильямс. Он зачитал имена и фамилии убитых. Среди них - супружеская пара и два брата.



В воскресенье тела жертв были доставлены в городской офис судмедэкспертизы. ФБР, которое руководит расследованием трагедии, рассчитывает в пределах недели завершить следственные мероприятия в синагоге и в квартире обвиняемого в расправе.



Стрельба была открыта в субботу утром в синагоге Tree of Life в Питтсбурге. 46-летний Боуэрс убил 11 человек и ранил еще пятерых, включая трех полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и госпитализирован. Прокуратура по Западному округу штата Пенсильвания информировала в субботу на своем сайте о решении выдвинуть обвинения по 29 пунктам в отношении Боуэрса, который предстанет перед судом 29 октября.



