США передали России вопросы по выполнению ДРСМД

США передали России опросник по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но сделали это всего за несколько дней до того, как объявили о намерениях выйти из данного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из ДРСМД, американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения, - сказал он. - Наконец, нам его дали - в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении договора".



Лавров добавил, что упомянутый список отправлен в Министерство обороны России и другие ведомства, которые должны были изучить претензии США и подготовить на них ответы. "Не занимаюсь профессионально этими вопросами, поэтому могу только гадать, но на поверхности получилось так, что, передав нам предельно подробный вопросник, на который можно уже каким-то образом реагировать, через несколько дней было объявлено, что вопросник вопросником, а они выходят", - отметил глава МИД. "Это тоже не способствует устойчивому диалогу и предсказуемости", - подчеркнул он.



Соединенным Штатам следует подтвердить свои утверждения о нарушении Россией ДРСМД данными со спутников, считает Лавров. "Мы уже много лет слышим обвинения в том, что ракета, которую обозначают как 9М729, была испытана на дальность, запрещенную Договором о РСМД, - отметил он. - Об этом нам говорят уже много лет".



"Мы у них настойчиво и во всех форматах, включая формат Совместной контрольной комиссии, которая была создана для мониторинга выполнения обязательств по этому договору, просили дать конкретику, - продолжил глава МИД. - Если они уверены, что мы нарушили дальность, значит, засекли со спутников. Пусть покажут, чтобы мы поняли, о чем они ведут речь".



Как указал Лавров, получить конкретику от американцев, пусть и с большим трудом, но удалось. "Сначала дали только номер ракеты, потом сказали, что это было два испытания, дали даты этих испытаний и сообщили, что это был Капустин Яр", - добавил он.



Согласно данным США, которыми они поделились с союзниками по НАТО, Россия начала развертывание ракет 9М729, что, по мнению Вашингтона, является нарушением ДРСМД. Как отмечала ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, обвинения со стороны Соединенных Штатов, основанные на том, что дальность действия 9М729 якобы превышает согласованные в договоре параметры, не подкрепляются доказательствами.



Представители руководства РФ не высказывали помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону во время переговоров в Москве обиду за решение американской стороны выйти из ДРСМД, заявил министр иностранных дел РФ.



"С нашей стороны, как я сказал, не было никаких обид. Вообще, "на обиженных воду возят", - отметил он. - Президент России Владимир Путин очень четко сказал, что мы понимаем, что это их решение, что мы не можем на эти решения повлиять".



"Аргументы свои мы высказали, надеемся, что, принимая свое решение, они все-таки помнили о наших аргументах", - добавил Лавров.



Болтон в ходе визита в Москву на этой неделе подтвердил намерение США выйти из ДРСМД, объяснив его "новой стратегической реальностью". По словам помощника президента США, существует ряд государств, в том числе Китай, Иран и КНДР, которые не участвуют в этом соглашении, но обладают возможностями использования баллистических ракет. Болтон заявил, в частности, что наличие половины ядерного арсенала Китая шло бы вразрез с положениями договора, если бы Пекин был его участником.



Решение о выходе США из ДРСМД, скорее всего, было принято с участием госсекретаря США Майкла Помпео и главы Пентагона Джеймса Мэттиса, считает Лавров.



"Говорят, что во многом Джон Болтон сыграл решающую роль, убеждая президента США Дональда Трампа объявить о выходе из этого договора. Не знаю, какая у них в Вашингтоне "кухня". Думаю, не обошлось без участия в дискуссии по этому вопросу глав Госдепартамента США Майкла Помпео и Пентагона Джеймса Мэттиса. Это очевидно", - сказал он.



Лавров отметил, что во время встречи Путина и Болтона обсуждение темы выхода США из договора проходило в спокойной манере, лишенной эмоций. "То, что решение принято и выполняется - объективный факт для нас. Еще раз повторю, эта ситуация обсуждалась на встрече в Кремле без каких-либо эмоций, погружения в то, кто первый начал. Люди взрослые и понимают, что если ситуация сложилась, то у нас есть своя оценка, у американцев - своя", - указал министр.



По его словам, одной из главных причин выхода, которую приводят американцы, является приписываемое Москве невыполнение ДРСМД.



Европейские страны серьезно обеспокоены намерением США выйти из ДРСМД, отметил Лавров.



"Мы видим реакцию. Сейчас европейцы занервничали", - сказал он. По его словам, свою озабоченность в телефонном разговоре выразил ему и глава МИД ФРГ Хайко Маас.



Российский министр напомнил, что при подготовке ДРСМД в переговоры был вовлечен весь Североатлантический альянс. "Сейчас в НАТО многие высказывают мнение, что и при решении судьбы ДРСМД тоже нужно посоветоваться с членами НАТО. Не знаю, как с этим разберутся в Североатлантическом альянсе, но по крайней мере Джон Болтон достаточно откровенно говорил, что прежде всего США интересуются азиатским направлением, на котором им хотелось бы все-таки компенсировать "несправедливое" отсутствие у них вооружений средней и меньшей дальности", - заметил Лавров. Однако, добавил он, "вопросы все равно остаются, тем более к американцам, у которых позиция меняется слишком часто".



20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия якобы нарушает его условия. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал данное решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали также в Берлине и Пекине. На текущей неделе российская сторона официально представила текст резолюции в поддержку ДРСМД в секретариат ООН и председателю первого комитета всемирной организации, однако в пятницу этот комитет большинством голосов отклонил рассмотрение документа.



ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.



