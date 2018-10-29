Вышел трейлер драмы "Голос света" с Натали Портман

Появился трейлер музыкальной драмы Голос света с Натали Портман в главной роли. Она исполняет в ленте роль поп-звезды, едва не ставшей жертвой стрельбы в школе. Ролик опубликовали на YouTube-канале Neon.



По сюжету фильма, ученица Селеста чудом остается в живых после стрельбы, которую ее одноклассники устраивают в школе. Спустя двадцать лет она становится популярнейшей в мире певицей, своим успехом обязанной неизлечимой психологической травме.



В фильме также снялись Джуд Лоу (Меч короля Артура), Кристофер Эбботт, Уиллем Дефо и Дженнифер Эль. Режиссером фильма выступил Брэйди Корбет.



Премьера фильма ожидается в марте будущего года.





