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Вышел трейлер драмы "Голос света" с Натали Портман
Появился трейлер музыкальной драмы Голос света с Натали Портман в главной роли. Она исполняет в ленте роль поп-звезды, едва не ставшей жертвой стрельбы в школе. Ролик опубликовали на YouTube-канале Neon.
По сюжету фильма, ученица Селеста чудом остается в живых после стрельбы, которую ее одноклассники устраивают в школе. Спустя двадцать лет она становится популярнейшей в мире певицей, своим успехом обязанной неизлечимой психологической травме.
В фильме также снялись Джуд Лоу (Меч короля Артура), Кристофер Эбботт, Уиллем Дефо и Дженнифер Эль. Режиссером фильма выступил Брэйди Корбет.
Премьера фильма ожидается в марте будущего года.
Источник: Корреспондент
09:30