Вышел финальный трейлер фильма "Богемская рапсодия"

В Сети был опубликован финальный трейлер фильма Богемская рапсодия о группе Queen. Видео появилось на YouTube-канале 20th Century Fox.



В роли Фредди Меркьюри снялся актер Рами Малек, известный по сериалу Мистер Робот. Также среди актеров: Бен Харди (Люди Икс: Апокалипсис), Гвилис Ли и Джозеф Маццелло.



В ленте будет показана история культовой группы со дня основания и до знаменитого концерта Live Aid в 1985 году.



Мировая премьера запланирована на 2 ноября этого года.







