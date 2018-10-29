Людям среднего возраста опасно пребывать в стрессе

Техасский университет выявил связь между высоким уровнем стрессового гормона - кортизола - и нарушениями памяти у лиц среднего возраста. Как передает "Вести.RU", если в возрасте 40-50 лет человек испытывает продолжительный стресс, его когнитивные способности, память и визуальное восприятие ослабеют.



Был проведен эксперимент с участием более 2000 человек без признаков деменции. Их разделили на три группы в зависимости от концентрации кортизола в крови и попросили пройти тесты на когнитивные способности и память. В итоге люди с высокими уровнями кортизола хуже остальных справлялись с тестами.



Более того, у женщин, участвовавших в исследовании, фиксировалось снижение объема мозга. Мужчин это не касалось. Правда, пока специалисты не могут сказать, приводил ли стресс к этим изменениям, или он являлся их следствием.

