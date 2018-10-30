Здоровые продукты реально защищают от инсультов

Если у человека есть предрасположенность к сердечно-сосудистым недугам и он питается неправильно, его жизнь находится под угрозой, предупреждает "Утро.RU". Как показали исследования, у этих людей вредные продукты быстро провоцируют нарушения кровообращения.



Лица из группы риска сердечно-сосудистых недугов могут уменьшить вероятность возникновения инсульта на 66%, бросив курить и поддерживая здоровый вес тела, питаясь правильно. Об этом говорят наблюдения примерно за 300000 человек 40-73 лет. До начала исследования у добровольцев не было никаких нарушений кровообращения мозга, но у всех у них отмечалась предрасположенность к этому.



Так, из-за наследственности риск инсульта был повышен на 35% вне зависимости от образа жизни. А люди, которые неправильно питались, курили, не занимались спортом, имели повышение соответствующего риска на 66%. По словам ученых, правильное питание (овощи, фрукты, рыба) и физическая активность способны защитить от внезапного инсульта.

