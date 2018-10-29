Порошенко заработал за месяц более миллиона долларов

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в свою декларацию, согласно которым он обогатился на 35 миллионов гривен (1,23 миллиона долларов), говорится на сайте единого государственного реестра деклараций.



В изменениях в декларации за текущий год указано, что Порошенко получил 28,8 миллиона гривен (один миллион долларов) в качестве дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а также еще шесть миллионов гривен (211 тысяч долларов) дивидендов от инвестиционного фонда Prime Assets Capital.



Таким образом, доход президента за текущий год составил 125,3 миллиона гривен (4,4 миллиона долларов).



Ранее сообщалось, что Порошенко задекларировал в сентябре около 48 тысяч долларов доходов в виде процентов, которые он получил от вкладов в "Международном инвестиционном банке" (МИБ).



На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.



Порошенко задекларировал за 2017 год 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 580 тысяч долларов) доходов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал за 2017 год доходы на сумму около 650 тысяч долларов.



Согласно рейтингу украинского журнала "Фокус" ТОП-100 богатейших украинцев в 2017 году, каждый пятый украинский олигарх обеднел, в том числе Порошенко. В частности, состояние президента Украины, владеющего компаниями Roshen и Укрпроминвест-Агро, сократилось с 589 до 542 миллионов долларов.



Порошенко, владеющий и кондитерской корпорации Roshen, ранее сам заявил, что его личное состояние за годы президентства значительно уменьшилось, а жизнь на посту главы государства — "не сахар".

