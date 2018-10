Бас-гитарист DEEP PURPLE даст в Киеве единственный концерт

1 ноября в Киеве состоится единственный в Украине концерт в мировом туре GLENN HUGHES PERFORMS CLASSIC DEEP PURPLE LIVE. Гленн Хьюз, известный миллионам людей как бас-гитарист DEEP PURPLE, исполнит программу, состоящую только из репертуара легендарной рок-группы. На концерте в Киеве прозвучат песни из 2-х золотых альбомов Deep Purple – Stormbringer, 1974 и Come Taste the Band, 1975 и платинового альбома Burn, 1974. Также, фанаты услышат лучшие хиты Deep Purple – Smoke on the Water, Highway Stars, Space Truckin, Lazy и Speed ​​King.



На концерте в Киеве компанию Хьюзу составит еще одна легенда рок-н-ролла – Бернард Марсден (группы UFO, Whitesnake) и Нейл Мюррей (Whitesnake, Black Sabbath, Ozzy Osbourne и Gary Moore). Яркое и драйвовое шоу закончится общим джемом музыкантов – они исполнят вместе хиты DEEP PURPLE Mistreated и Speed ​​King.



В этом году Гленн Хьюз даст 70 концертов по всему миру. Недавно закончилась британская часть тура. Концерты прошли не просто с аншлагом – в Лондоне был такой ажиотаж, что выступление пришлось перенести в большую зал.



«Я хочу, чтобы люди по всему миру услышали, как звучал Deep Purple и песни из альбомов Stormbringer, Burn и Come Taste The Band, когда мы их выполняли в середине 70-х. Я очень горжусь нашей музыкой и хочу отдать дань уважения этой группе. Я хочу поддержать дух и настроение группы того периода, дикий характер, энергию, силу. Мы начали этот тур в Австралии и Новой Зеландии в прошлом году, и все закрутилось, как настоящий ураган. Я ни от чего так не загорался, со времен Purple», – рассказал Гленн Хьюз.



Концерт пройдет в Киевском центре культуры и мистецтво 1 ноября в 19.00.