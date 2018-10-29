В Украине откроют 22 новых авиарейса

В Украине за период с 28 октября по 1 ноября из аэропортов начнут выполнять 22 новых авиарейса. Об этом сообщает Lowcostavia.



Отмечено, что наибольшую долю составят рейсы лоукостера Ryanair, который полноценно заходит в Украину, и с ноября будет выполнять 17 рейсов в страну (12 в Киев и пять во Львов).



В свою очередь лоукостер Wizz Air 28, 29 и 30 октября откроет в общей сложности шесть новых рейсов из Киева, Львова и Харькова.



Также ожидается, что румынская авиакомпания Tarom откроет рейс Одесса - Бухарест. Начало полетов было запланировано на 1 сентября, но вскоре дату старта перенесли на 31 октября.



Кроме того, с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса - Стамбул с периодичностью четыре раза в неделю.

