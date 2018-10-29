Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-" со стабильным прогнозом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные агентства.



На рейтинги Украины, как отмечается, влияют слабая внешняя ликвидность, высокая потребность во внешнем финансировании, обусловлена ​​погашением суверенных внешних долгов и структурными слабостями, в частности в банковском секторе, в сфере институциональных ограничений и геополитических и политических рисков.



При этом агентство отметило повышение надежности и согласованности политики, улучшение макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и международную поддержку.



"Продолжающееся сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) должно смягчить краткосрочные финансовые риски, с учетом необходимости погашения суверенных долгов, начиная с 2019 года, и выборов 2019 года", - добавили в Fitch.

