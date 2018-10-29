Создатели Игры престолов наймут "координаторов по интиму"

Создатели сериала Игра престолов открыли вакансии "координаторов по интиму". В их обязанности войдет контроль съемок эротических сцен. Об этом пишет Esquire.



Соответствующую просьбу выдвинула актриса Эмили Мид, которая принимает участие в многочисленных постельных сценах в телевизионном шоу.



Она потребовала, чтобы специальный человек следил во время съемок за ее безопасностью.



Ключевой обязанностью новых сотрудников станет защита интересов артистов - слежка за порядком во время съемок и недопущение неподобающего поведения.



В случае каких-либо нарушений они должны будут передать просьбы и жалобы артистов режиссеру проекта.

