Создатели Игры престолов наймут "координаторов по интиму"
Создатели сериала Игра престолов открыли вакансии "координаторов по интиму". В их обязанности войдет контроль съемок эротических сцен. Об этом пишет Esquire.
Соответствующую просьбу выдвинула актриса Эмили Мид, которая принимает участие в многочисленных постельных сценах в телевизионном шоу.
Она потребовала, чтобы специальный человек следил во время съемок за ее безопасностью.
Ключевой обязанностью новых сотрудников станет защита интересов артистов - слежка за порядком во время съемок и недопущение неподобающего поведения.
В случае каких-либо нарушений они должны будут передать просьбы и жалобы артистов режиссеру проекта.
Источник: Корреспондент
12:21