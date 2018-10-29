Меркель решила покинуть пост главы партии ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель на съезде Христианско-демократического союза ХДС не станет баллотироваться на должность председателя партии. Такое заявление она сделала в понедельник на заседании президиума партии, передают в понедельник телеканалы "Н-тв" и "Вельт" со ссылкой на источники в руководстве ХДС.



Ранее ожидалось, что кандидатура канцлера будет выдвинута в очередной раз.



А.Меркель руководит партией с апреля 2000 года.



По информации телеканала "Вельт", решение последовало за неудачей партии на выборах в федеральной земле Гессен, которые прошли накануне - канцлер, таким образом, сделала выводы. На выборах партия показала первый результат, но сильно потеряла в поддержке.

