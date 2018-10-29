На борту разбившегося в Индонезии самолета украинцев не было - МИД

В разбившемся в Индонезии самолете авиакомпании Lion Air граждан Украины не было. Обломки авиалайнера упали в море в районе острова Ява.



Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел в Twitter.



Пассажирский самолет совершал перелет из Джакарты в город Пангкал Пинанг. На его борту было 189 человек. Авиалайнер потерпел крушение примерно через 13 минут после вылета.



Как сообщала "Страна", в Мексике самолет убил двух девушек, которые делали селфи.



Две подружки приехали в Чинипас, чтобы посмотреть скачки, которые традиционно проходят рядом с аэропортом. После финиша одного из заездов девушки перебрались через ограждение на взлетную полосу и решили сделать там селфи.



Процесс их так увлек, что они не заметили легкомоторного самолета, который шел на взлет. Обе девушки получили удар крылом по голове и скончались прямо на месте.

