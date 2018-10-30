Песков назвал главную цель встречи Путина и Трампа

Главной целью грядущей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа является «сверка часов», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Эта сверка часов — и есть главная цель подобной встречи», — сказал Песков.



По его словам, у лидеров двух стран традиционно есть много вопросов, по которым им необходимо обмениваться мнениями.



«По-прежнему очень много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД», — добавил Песков.



Он также отметил, что в повестку планируется включить также вопросы двусторонних отношений.

