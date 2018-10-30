Microsoft создала смартфон с двумя дисплеями

Компания Microsoft создала смартфон с двумя экранами. Проект являлся секретным и был реализован еще в 2015 году. Об этом пишет Phone Arena.



Гаджет имел два дисплея, которые соединялись между собой посредством специальной кейс-крышки экрана.



Функции у смартфона были те же, что у нынешних "гибких" смартфонов: снять ограничения обычных смартфонов, привнести многозадачность, дать больше места для развлечений и другие.







В настоящее время сразу несколько подобных смартфонов от брендов Samsung, LG и Huawei находятся в разработке. Они должны поступить на рынок в будущем году.



От секретной разработки Microsoft они отличаются целостностью двух экранов и поддержкой технологии 5G.

