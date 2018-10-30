США советуются с союзниками относительно выхода из ракетного договора, - Мэттис

США проводят консультации со своими европейскими союзниками по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку члены НАТО призывают Вашингтон попытаться заставить Россию выполнять его, а не выходить из него.



Об этом пишет Reuters.



"Мы консультируемся с нашими европейскими коллегами, я говорил об этом накануне с министром обороны Германии, и, как я сказал, консультации продолжаются", - сказал Мэттис журналистам в ходе визита в Прагу.



Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предупредил министра обороны США, что отмена договора может означать возвращение к "холодной войне".



"Это, конечно, плохая новость, мы сожалеем об этом. (Американо-российские) отношения не идеальны, мы возвращаемся к временам холодной войны", - сказал Бабиш на совместной пресс-конференции.



"Мы должны общаться с Россией", - добавил он.



Маттис ранее заявлял, что министры стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре, и до сих пор у него уже будет некий "кульминационный момент".



Европейские члены НАТО призвали Соединенные Штаты попытаться вернуть Россию в соответствии с договором о РСМД, а не отказаться от него.



Европейские союзники рассматривают договор о РСМД как столб контроля над вооружениями, но признают, что Москва нарушает его, разрабатывая новое оружие.

