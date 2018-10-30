Главы МВД Украины и Сингапура договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его коллега из Сингапура Касивисванатан Шанмугам договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции двух стран.



"Мы живем в мире гибридных угроз. Тенденция развития киберпреступлений, киберугроз в нашей стране, так же, как и у вас, растет. Мы резко усиливаем компонент с целью противодействия этой категории преступлений. И мы очень заинтересованы в партнерстве во всех его проявлениях", - сказал А.Аваков на встрече с главой МВД Сингапура, сообщил департамент коммуникации МВД Украины.



В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что одним из основных элементов в противодействии гибридной войне выступает киберполиция: "Это относительно недавно созданное подразделение показывает отличные результаты работы. В киберполииции работают хорошо подготовленные люди, владеющие современным инструментарием и готовы противостоять любой хакерской атаке".



По информации департамента, в ходе встречи стороны подписали совместное заявление об углубленном сотрудничестве в сфере безопасности и договорились изучить возможности дальнейшего развития взаимодействия, сотрудничества и обмена опытом в сфере обеспечения национальной безопасности в целях борьбы с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью, торговлей людьми.

