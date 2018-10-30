В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая погода

Территория Украины в ближайшие сутки 30 октября останется в теплой и преимущественно сухой воздушной массе, в поле пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не предвидится, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, на Закарпатье и крайнем юге до 14°; днем 15-21°, в северных регионах, а также в Харьковской и Луганской областях 10-16°.



В Киеве 30 октября без осадков. Ночью и утором местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 13-15°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 октября самая высокая температура днем была 17,8° в 1960 году, самая низкая ночью -16,7° в 1920 году.



В Украине 31 октября без осадков, лишь ночью в западных областях местами ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 13°, на востоке страны 0-5° тепла; днем в западных и южных областях 16-21°, на остальной территории 11-16°, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях 7-12 °.



В Киеве 31 октября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 13-15°.

