В РФ придумали ответ на вступление Украины в НАТО

Возможное вступление Украины и Грузии в НАТО вынудит Россию строить оборонительный пояс в районе Сочи. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, передает Интерфакс. "Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы – Сочи.



Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. Это неизбежно", - сказал Келин.



Дипломат отметил, что при таком сценарии России "придется выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны". "И переводить острие наших оборонительных построений на Юг в отношении Украины", - сказал Келин.



По его словам, "сейчас ситуация не диктует" того, что вступление Украины и Грузии в НАТО может случиться в ближайшее время.



"Но если отношения будут запущены, если наши западные - партнерами уже и не назовешь - пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться", - заявил Келин.

