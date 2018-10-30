Волкер снова едет в Украину

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить страну в ноябре. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина, обнародованном в понедельник, 29 октября.



"Да, уже в следующем месяце. Конкретная дата еще не определена, но я подыскиваю время в своем календаре", - заявил Волкер, отвечая на вопрос журналиста о визите в Украину.



В последний раз Волкер был в Киеве в сентябре, когда принял участие в форуме Yalta European Strategy, а также встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

