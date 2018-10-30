Чехословацкие спецслужбы шпионили за Трампом - The Guardian

Коммунистическая Служба госбезопасности Чехословакии следила за нынешним американским президентом Дональдом Трампом после его женитьбы в 1977 году с чехословацкой моделью Иваной Зельничковой.



Об этом сообщает The Guardian.



"Служба государственной безопасности Чехословакии совершала длительные операции по слежению за Трампом после бракосочетания в 1977 году с его первой женой Иваной Зельничковой", - говорится в сообщении.



По словам экс-сотрудника Службы Властимила Данека, Трамп был интересен тем, что был бизнесменом и знал много людей в политике Соединенных Штатов.



Как сообщает The Guardian, операция осуществлялась из города Злин, где родилась первая жена Трампа.



По данным британской газеты, отец Иваны Трамп Милош Зельничек регулярно сообщал местному офису Службы о визитах своей дочери в США и о карьере своего зятя в Нью-Йорке.



Данек также сообщил, что не знает, обменивалась ли Служба сведениями о Трампе с Комитетом государственной безопасности СССР.



Из полученных документов также непонятно, предписывали ли советские спецслужбы следить за Трампом, или они как-то помогали коллегам из Чехословакии в этой операции. Однако известно, что чехословацкие шпионы регулярно делились секретами с коллегами из КГБ.



Отмечается, что после свержения коммунизма в Праге было рассекречено около 60 тысяч документов. Тогда Служба государственной безопасности Чехословакии уничтожила большинство из них.

