Во Львове приостановили отопительный сезон

Во Львове с понедельника, 29 октября, приостановлен отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



Согласно распоряжению городского головы Львова, в связи с повышением температуры воздуха, с 29 октября во Львове приостановлен отопительный сезон для населения. В то же время подача отопления в больницы, поликлиники, детские сады не будет приостанавливаться.



"Согласно нормативным документам, отопительный сезон для населения начинается тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура составляет +8 градусов. А когда среднесуточная температура выше +8 градусов, это является основанием для приостановления отопительного сезона. Согласно сегодняшним погодным условиям и учитывая прогноз синоптиков на эту неделю, а именно существенное повышение температуры до +18 градусов, было принято решение приостановить подачу отопления в жилые дома", – говорится в сообщении.

