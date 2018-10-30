Пятилетка Гройсмана

Премьер Гройсман гнусно и цинично унизил честь и местами даже достоинство президента нации. Нанес подлый и вероломный удар. Гаранту стоило громадных усилий исправить провал премьера в переговорах с МВФ. Пришлось объяснять, что дорогой норвежский газ является локомотивом быстрого и эффективного развития экономики и поэтому уже сегодня мы находимся в преддверии бурного процветания. Каждый год открываются новые европейские стоянки на проселочных дорогах, растет поголовье свиней, и удои крупного рогатого скота приближаются к натовским стандартом.



Электорат завороженно слушал блестящую речь главы европейского государства, поражаясь его парадоксальному видению ситуации. После гиперлупов находящегося под следствием Омеляна этот спич, безусловно, достоин анналов. Некоторые даже конспектировали особо понравившиеся места, старательно высунув кончик языка. И тут появляется Гройсман со своей «пятилеткой». Мало того, что премьер воспользовался термином, который появился в связи с советским игом, накинутым на шею вечно европейской державы, он еще и подверг сомнению базовый тезис нашей действительности. Гарант неоднократно озвучивал, что Украина является региональной сверхдержавой с чрезвычайно развитой инфраструктурой и новыми производствами. Все мы видели, как Петр Алексеевич лично закладывал фундамент новейших нанопроизводств в виде декоративного булыжника, зарытого в чистом поле, открывал участок сверхсовременного автобана и львовскую книжную выставку. В стране начался стремительный ренессанс всего после введения стопроцентных «мовных» квот. Бескрайние пшеничные поля бороздят гиперлупы, а подземный тоннель под Жмеринкой уже внесен в список чудес современной человеческой цивилизации.



И тут появляется Гройсман, который заявляет, что только через пять лет «мы можем выйти на сильную экономику». Получается, что у нас сегодня не «сильная экономика», а совсем даже наоборот. Почти пять лет гарант надрывался, создавая сверхдержаву, чтобы какой-то бывший директор с больным самолюбием опошлял идею светлого безвизового будущего Украины?! Знаете, даже не могу подобрать цензурные слова, чтобы выразить чувства, которые, с…ка, меня душат. А как вам пассаж премьера про курс гривны? Миллионы патриотов, волонтеров и туристов с волнением ожидают публикации курса самой недооцененной валюты современности после торгов на межбанковской бирже. Каждый день она с утра укрепляется на две копейки, а к вечеру снижается на восемь. Потом еще снижается и опять укрепляется. Это свидетельствует о стабильном и устойчивом развитии. И вот Гройсман заявляет, что курс гривны к доллару нашего стратегического партнера в 29,4 «абсолютно реальный». Сейчас 28,20. Он на что, гнида, намекает?! Ведь любое значение больше 28-ми у нас «абсолютно реально». Сеет панику и неуверенность в завтрашнем дне. Выступает на стороне «гибридных сил», добивающихся погружения нации в постоянную депрессию.



Миллионы патриотов, волонтеров и туристов с волнением ожидают публикации курса самой недооцененной валюты современности после торгов на межбанковской бирже. Каждый день она с утра укрепляется на две копейки, а к вечеру снижается на восемь. Потом еще снижается и опять укрепляется. Это свидетельствует о стабильном и устойчивом развитии.

Как можно дальше верить этому политическому перевертышу? Многие помнят, что, только вступая в должность премьера, Гройсман заявил о готовности «продемонстрировать, как надо управлять государством». Сначала он действительно учил всех: собак – правильно какать на газонах, минеров – разминировать остатки боеприпасов на сгоревших складах, гинекологов – осматривать то, что они обычно осматривают в процессе профессиональной деятельности. Шли годы, перспектива членства в НАТО приближалась с неизбежностью европейской ассоциации, и в сухом остатке ему не хватило пяти лет. Видите ли, ему мешают риски «парламентской и президентской кампаний». Я бы сказал, что ему в действительности мешает. Но сурово воздержусь, поскольку Гройсман унизил не только меня одного, помнящего температуру горячей воды в обычном кране. Он поставил под сомнение курс на стремительные и безвозвратные реформы, объявленный президентом. Главное, посмотрите, как удобно устроился: пока гарант рвет все свои связки, вытягивая по капле томос из Варфоломея, это недоразумение рассуждает о каких-то мифических пятилетках, намекая на свою готовность оставаться в премьерском кресле десятилетиями! Курс 29, видите ли, реален! За что стоял майдан, спрашивается? Чтобы Гройсман устраивал пляски на костях нашей развитой экономики достоинства? Кто будет ждать до 2023 года, чтобы посмотреть на «сильную экономику» бывшего директора винницкого рынка?Более того, предвыборные позиции гаранта оказались подорваны явным троцкизмом и оппортунизмом премьера. Главное ведь дождался момента и нанес циничный удар. Разрушил пасторальную идиллию, в которой мы с вами жили последние годы. Мы же раз двадцать «остаточно попрощались» с кабалой советской империи, слезли с газовой иглы Кремля и практически вручную демонтировали «Северный поток-2». Наши космопланы с гиперлупами охраняют рубежи Европейского Союза, самая лучшая армия современности сдерживает «империю зла», ВВП растет, как поганки после дождя. Какие, б...ть, пять лет?! Выборы уже в марте будущего года! Наша экономика настолько сильна, что даже Гондурас завидует украинским колосящимся хабам. По количеству стартапов на душу населения Украина уверенно обгоняет США, Японию и Сомали вместе взятые. Бренд «Украина нау», скопированный с известного порно-хаба, завоевал престижную премию на Берлинском конкурсе! Судьи оценили тонкий стеб украинских креативных дизайнеров. Как может какой-то премьер опаскудить наши выдающиеся достижения? Откуда у него вылезла эта «пятилетка»?!Я, как и вся нация, решительно осуждаю и клеймлю пораженческие высказывания зарвавшегося украинского премьера. С такими патриотами нам не по пути.